Новости

Аэропорт Усть-Илимска может стать пилотным проектом по развитию сети малых аэропортов в Иркутской области

Каждый из аэропортов Иркутской области, за исключением международного аэропорта Иркутска, в одиночку не выживет. Но если их объединить под эгидой иркутского аэропорта, у всех появится перспектива развития. Аэропорт Усть-Илимска логично может стать пилотным проектом в этой работе. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с руководителями филиала ОАО «Группа «Илим», которая состоялась на усть-илимской площадке.

Директор по инвестициям «Группы «Илим» Виктор Белов рассказал, что специалисты рассматривают два проекта «для расшивки узких мест». Первый стоимостью более 20 млн долларов, второй – еще обсчитывается. Их согласование планируется на совете директоров ОАО «Группа «Илим» в октябре текущего года. Начало реализации проектов намечено на 2017 год, завершение в 2019 году.

Шел разговор и о новой хвойной линии получения целлюлозы. Но это перспектива 2020-2022 годов. Однако, по словам специалистов «Группы «Илим», главным «камнем преткновения» является обеспечение лесосырьевой базы. Ее требуется значительно расширить.

- Этот вопрос необходимо внимательно изучить. При этом вы должны понимать, что за древесиной придется идти на север региона, в Катангский район, - отметил губернатор.

Директор представительства ОАО «Группа «Илим» в Иркутске Виктор Долгов заметил, что реализация таких крупных производственных проектов немыслима без действующего аэропорта.

Необходимо понимать перспективу его развития не только для пассажирских, но и для грузовых перевозок. Мэр города Усть-Илимска Вакиль Тулубаев предложил сделать посадочную площадку (аэропорт) города Усть-Илимска первой в предстоящей реорганизации аэропортов области, с чем Сергей Левченко согласился.

- Вскоре мы возобновим пассажирские рейсы в аэропорт Усть-Илимска, и начатые усилия по его возвращению в государственный реестр гражданских аэродромов РФ надо продолжать, - подчеркнул Губернатор.

При финансовой и технической поддержке ОАО «Группа «Илим» ранее был реализован ряд мер, позволивших возобновить полеты в Усть-Илимск, аэропорт которого в 2007 году был исключен из госреестра гражданских аэродромов России. Разработан и зарегистрирован аэронавигационный паспорт посадочной площадки «Усть-Илимск». Приобретены и установлены мобильные здания поста охраны и зала ожидания, метеорологическое оборудование, авиационная радиостанция. Есть заключение ФГУП ГПИиНИИ ГА «Аэропроект» (Москва) об отсутствии дефектов на взлетно-посадочной полосе. Прорабатывается вопрос приобретения аэродромного заправщика. При поддержке областного Правительства силами ОАО «Иркутская электросетевая компания» подведены две линии электроснабжения.

- Все специалисты отмечают, что расположение аэродрома в Усть-Илимске выгодно для воздушных перевозок запад-восток, обслуживания нефтегазовых месторождений севера Иркутской области. Только надо стремиться к тому, чтобы сюда начали летать самолеты побольше, для начала как АН-24, - подчеркнул Сергей Левченко.

На совещании также был затронут вопрос приведения в порядок автодороги Братск - Усть-Илимск. Губернатор сообщил, что для ее капитального ремонта требуется 6 млрд рублей. Такими финансами область в настоящее время не располагает.

- Но если мы с «Группой «Илим» найдем совместные проекты для реализации этой идеи, то это стоит обсуждать, - сказал Сергей Левченко.

По итогам совещания Губернатор Иркутской области поручил заместителям Председателя Правительства региона создать две рабочие группы: Руслану Болотову – для поддержки восстановления статуса аэропорта Усть-Илимска, Виктору Кондрашову – для координации работы с «Группой «Илим», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.