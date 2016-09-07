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170 тысяч жителей Бурятии получают пенсию на банковские карты Сбербанка

Ежемесячно около 3,5 тысяч жителей Республики Бурятия выбирают Сбербанк для получения пенсии. Сегодня более 170 тысяч пенсионеров республики используют социальные банковские карты Сбербанка для зачисления пенсии.

Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» позволяет легко и быстро получать пенсию, управлять денежными средствами, совершать платежи за услуги ЖКХ и открывать вклады. А также получать дополнительный доход в размере 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, и скидки при безналичной оплате покупок в более чем 350 торгово-сервисных точках Бурятии, в перечень которых входят продуктовые магазины, аптеки, магазины одежды и бытовой техники.

«На сегодня социальная карта – это самый удобный и доступный способ получения пенсии, – отметила начальник сектора по работе с ПФР Бурятского отделения Сбербанка Суранова Лидия. – Обслуживание карты бесплатное. Как и другие держатели банковских карт, владельцы социальных карт имеют возможность подключения к услугам мобильного и интернет-банка Сбербанка, что позволяет производить практически все необходимые банковские операции, не посещая офис банка».

Оформить социальную банковскую карту пенсионеры Бурятии могут в специализированных точках обслуживания Сбербанка, работающих на территории подразделений пенсионного фонда, а также в любом офисе Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.