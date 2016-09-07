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В структуре госдолга Иркутской области 76,5% занимают дешевые бюджетные кредиты

В структуре государственного долга Иркутской области к 1 августа 2016 года 76,5% занимали бюджетные кредиты, выделенным федеральным центром. Они предоставлены сроком на три года по ставке 0,1% и значительно сократили объем дорогих займов в коммерческих банках. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

– На 1 января этого года госдолг региона составлял более 21 млрд рублей, 79,7% в его структуре занимали коммерческие кредиты. К 1 августа картина диаметрально изменилась: во-первых, почти на полтора миллиарда снизился сам его объем, во-вторых, дешевые бюджетные кредиты составляют бОльшую часть, порядка 15 млрд. рублей. Значит, снижается финансовая нагрузка на обслуживание госдолга и сэкономленные средства можно пускать на развивающие статьи расходов областного бюджета, – пояснил зампред регионального Правительства.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, среди других регионов Сибирского федерального округа по такому показателю как доля государственного долга в доходах без учета безвозмездных поступлений Иркутская область занимает второе место с 22,2%. Меньше только у Алтайского края. Самая большая доля – 113% – у Забайкальского края. Кроме того, средний объем госдолга субъектов РФ, входящих в СФО, составляет более 28 млрд рублей. В Приангарье он ниже – 19,6 млрд рублей.