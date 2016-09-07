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«ВостСибСтрой» застраховался в «СОГАЗе»7 сентября 2016
Страховая Группа «СОГАЗ» заключила договор страхования с ООО «Строительно-монтажная Компания ВостСибСтрой» – одной из крупнейших строительных компаний Иркутска. Общая страховая сумма составила 43 млн рублей.
«Договором страхования покрываются риски, связанные с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Общая страховая сумма составляет 43,1 млн рублей. Договор страхования будет действовать до июня 2017 года», – сообщила директор Иркутского филиала АО «СОГАЗ» Оксана Якубова.
Группа компаний «ВостСибСтрой» работает на рынке более 23 лет. За это время были сданы в эксплуатацию свыше двух десятков жилых комплексов в Иркутске, Братске и Улан-Удэ, а также объекты как промышленного строительства, так и социальной инфраструктуры в Иркутской области, Бурятии, Хакасии и на Дальнем Востоке. Компания является членом Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона».