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«ВостСибСтрой» застраховался в «СОГАЗе»

Страховая Группа «СОГАЗ» заключила договор страхования с ООО «Строительно-монтажная Компания ВостСибСтрой» – одной из крупнейших строительных компаний Иркутска. Общая страховая сумма составила 43 млн рублей.

«Договором страхования покрываются риски, связанные с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Общая страховая сумма составляет 43,1 млн рублей. Договор страхования будет действовать до июня 2017 года», – сообщила директор Иркутского филиала АО «СОГАЗ» Оксана Якубова.

Группа компаний «ВостСибСтрой» работает на рынке более 23 лет. За это время были сданы в эксплуатацию свыше двух десятков жилых комплексов в Иркутске, Братске и Улан-Удэ, а также объекты как промышленного строительства, так и социальной инфраструктуры в Иркутской области, Бурятии, Хакасии и на Дальнем Востоке. Компания является членом Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона».

Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», СК «ТРАНСНЕФТЬ», АО «ЖАСО», АО СК «СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ООО «СОТ-ТРАНС», SOVAG (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сербия), Международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис». В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине.