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Взятку в 50 тысяч рублей пытался дать полицейскому житель Приангарья за автомобиль с лесом

Следственным отделом по Чунскому району Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении ИП, подозреваемого в даче взятки должностному лицу, предусмотренной ч. 3 ст. 291 УК России.

По версии следствия, 5 сентября подозреваемый попытался дать взятку в размере 50 тыс. рублей полицейскому, чтобы ему вернули автомобиль «Урал», с древесиной объемом 20 куб.м, который был арестованы и помещены на арестплощадку в связи с отсутствием документов, подтверждающих легальность приобретения леса. Предпринимателя задержали во время передачи денег.

Как информирует пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.