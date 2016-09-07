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Иркутская нефтяная компания в 1,5 раза увеличила добычу углеводородного сырья

Добыча нефти и газоконденсата по группе компаний ИНК в августе впервые превысила 750 тыс. тонн. Всего в январе-августе 2016 года на месторождениях группы компаний ИНК было добыто 5 млн тонн жидкого углеводородного сырья, что в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

ИНК продолжает реализацию программы по увеличению добычи, которая включает строительство новых скважин и кустовых площадок, рост дебита существующих скважин, развитие системы сбора и транспорта нефти. Только за последний год ИНК увеличила суточный объем добычи нефти и газоконденсата на 39% - с 18 тысяч тонн в июле прошлого года до 25 тысяч тонн в июле 2016.

Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) по-прежнему остается основным добывающим активом компании, вместе с тем ИНК планомерно увеличивает добычу на новых месторождениях. За последние полтора года на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) были построены 19 новых кустовых площадок (КП), проведены мероприятия по интенсификации добычи большей части фонда существующих КП. Сегодня на месторождении пробурено более 200 эксплуатационных скважин, продолжается обустройство кустовых площадок и разведочное бурение.

Также была оптимизирована система заводнения с использованием постоянно действующих геолого-гидродинамических моделей разработки месторождений, на эксплуатационных скважинах установлено современное высокопроизводительное глубинно-насосное оборудование. Параллельно было усовершенствовано значительное число вспомогательных процессов.

Справка

ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) образовано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири. Группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и в Республике Саха (Якутия) восемь новых месторождений углеводородного сырья.

С момента основания ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 100 млрд рублей.

Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. Налоги и платежи в консолидированный бюджет Иркутской области в 2015 году составили 6,7 млрд руб. или 6,3% от общих доходов региональной казны. По прогнозам в 2016 году доля налогов и платежей ИНК увеличится до 10%.