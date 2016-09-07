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Юные музыканты региона примут участие в прослушиваниях конкурса «Новые имена»

Конкурсные прослушивания молодых музыкантов Иркутской области – соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой состоятся 8 сентября 2016 года в Иркутской областной школе искусств. Они пройдут в рамках Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» и позволят выявить творчески одаренных детей и талантливую молодежь Приангарья. Участие в конкурсных прослушиваниях примут 28 одаренных детей из Иркутска, Саянска, Тулуна, Усть-Илимска, поселка Железнодорожный. Юных музыкантов будет оценивать высокопрофессиональное жюри, в составе которого:

Директор по связям с общественностью МБОФ «Новые имена» им. И.Н. Вороновой – Кушнир Дария Юрьевна;

Заслуженный артист РФ, народный артист РФ, Кавалер Ордена Дружбы, профессор Российской академии им. Гнесиных (специальность – баян, ансамбль) – Семёнов Вячеслав Анатольевич;

Заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (кафедра струнных, духовых и ударных инструментов) – Готсдинер Михаил Аронович;

Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (кафедра специального фортепиано) – Струков Александр Сергеевич;

Преподаватели Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена:

Заслуженный работник культуры РФ, руководитель отделения (фортепиано) – Венгер Наталья Витальевна;

Руководитель отделения (оркестровые струнные инструменты) – Акимова Татьяна Юрьевна;

Преподаватель отделения (инструменты народного оркестра) – Онищенко Андрей Николаевич.

Преподаватель отделения (оркестровые духовые и ударные инструменты) – Пухтий Андрей Александрович.

Церемония открытия состоится в 10.00, прослушивания будут идти с 10.20 – 13.00 и 14.30 – 18.00. Место проведения: Иркутская областная детская школа искусств (ул. Желябова, 9).

В Иркутской области конкурсные прослушивания состоятся уже 11-й раз. За 10 лет в них приняли участие около 500 детей из музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ всей Иркутской области. Более 200 стали стипендиатами Фонда «Новые имена».

9 сентября члены жюри фестиваля конкурса «Новые имена Приангарья» проведут мастер-классы для юных музыкантов. Они состоятся в Иркутской областной детской школе искусств (ул. Желябова, 9) и в областном музыкальном колледже имени Шопена (ул. Карла Маркса, 28) с 10.00 – 13.00, 14.30 – 18.00.

11 сентября 2016 года в 15.00 часов в концертном зале Иркутской областной филармонии (ул. Дзержинского, 2) состоится награждение юных музыкантов, удостоенных стипендии Фонда «Новые имена» по итогам проведенных прослушиваний. Затем юные музыканты дадут совместный концерт с лауреатами и победителями различных международных конкурсов и фестивалей, стипендиатами Межрегионального благотворительного Фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой – Ростиславом Мудрицким и Алексеем Кардоновым, об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.