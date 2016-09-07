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Свыше 11 тысяч предприятий и организаций Забайкалья пользуются системой Сбербанк Бизнес Онлайн

Сбербанк продолжает оставаться драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг. Так, с начала текущего года в Забайкальском крае более 1700 предприятий и организаций подключили интернет-банкинг Сбербанк Бизнес Онлайн для проведения банковских операций. В настоящее время общее количество организаций, использующих интернет-банк Сбербанка в Забайкалье, превысило 11 тысяч.

«Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет подготавливать и отправлять платёжные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка путём обмена сообщениями. Кроме того, уже сейчас клиенты могут воспользоваться дополнительным сервисом электронного документооборота – E-invoicing. Эта система создана для обмена с контрагентами, налоговыми органами и банком юридически значимыми документами», – рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Читинского отделения Сбербанка Ольга Любар.

В Сбербанк Бизнес Онлайн реализован механизм аутентификации пользователей и подтверждения документов как с помощью одноразовых паролей, передаваемых в SMS-сообщениях, так и посредством электронных ключей. Это обеспечивает высокий уровень защиты при работе в интернет-банкинге. При этом установка специального программного обеспечения не требуется.