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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту растраты 67 миллионов рублей ОАО "ПО Усольмаш"

СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, с сентября 2014 по декабрь 2015 года ЗАО "СИБАЗ" заключило договор с ОАО "ПО Усольмаш" о привлечении заказчиков для ОАО, за что получило процент от суммы сделки.

При совершении сделки заказчики, получив товар на условиях предварительной оплаты, перечислили деньги на расчетные счета ЗАО "СИБАЗ". В дальнейшем денежные средства в размере около 67 миллионов рублей в нарушение договора не были перечислены ОАО "ПО Усольмаш", а были растрачены ЗАО по своему усмотрению.

Указанными действиями причинен особо крупный ущерб конкурсным кредиторам ОАО "ПО Усольмаш", в том числе работникам предприятия, которым до настоящего времени не выплачена заработная плата в размере более 57 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области .

Сотрудниками СКР совместно с сотрудниками полиции проведены 9 обысков. Задержаны конкурсный управляющий ОАО "ПО Усольмаш", вице-президент и финансовый директор ЗАО "СИБАЗ".

Расследование уголовного дела продолжается.