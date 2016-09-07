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На "социалку" в бюджете Иркутской области приходится 71%

Запланированные расходы областного бюджета-2016 на социальную сферу почти на два миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

На социальную сферу в общем объеме расходов направлен 71% финансовых средств, или 81,7 млрд рублей. Говоря о динамике по сравнению с 2015 годом, Антон Логашов рассказал, что на образование выделяется около 34,3 млрд рублей, на 835 млн рублей больше, чем год назад. На здравоохранение запланировано 24,3 млрд рублей, что больше на 650 млн. Статья «Социальная политика» увеличена на 640 млн рублей, до 21,5 млрд.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, из общего объема расходов бюджета на социальную сферу в муниципальные образования планируется передать более 28,8 млрд рублей.

– Это и субвенции на исполнение переданных областных полномочий. Это и субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления. Кроме того, ежегодно муниципалитетам предоставляется финансовая помощь нецелевого характера. Осенью мы планируем произвести корректировку областного бюджета и увеличить объем межбюджетных трансфертов, – отметил Антон Логашов.