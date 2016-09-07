Новости

На "социалку" в бюджете Иркутской области приходится 71%

7 сентября 2016

Запланированные расходы областного бюджета-2016 на социальную сферу почти на два миллиарда рублей больше, чем  в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

На социальную сферу в общем объеме расходов направлен 71% финансовых средств, или 81,7 млрд рублей. Говоря о динамике по сравнению с 2015 годом, Антон Логашов рассказал, что на образование выделяется около 34,3 млрд рублей, на 835 млн рублей больше, чем год назад. На здравоохранение запланировано 24,3 млрд рублей, что больше на 650 млн. Статья «Социальная политика» увеличена на 640 млн рублей, до 21,5 млрд.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, из общего объема расходов бюджета на социальную сферу в муниципальные образования планируется передать более 28,8 млрд рублей.

– Это и субвенции на исполнение переданных областных полномочий. Это и субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления. Кроме того, ежегодно муниципалитетам предоставляется финансовая помощь нецелевого характера. Осенью мы планируем произвести корректировку областного бюджета и увеличить объем межбюджетных трансфертов, – отметил Антон Логашов.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


07
сентября
2016
 Антон Логашов: Главная цель стратегии социально-экономического развития региона – стабилизация численности населения и прекращение оттока после 2023 года
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года находится в финальной стадии разработки. В ближайшее время документ будет представлен Губернатору региона Сергею Левченко и...
 
07
сентября
2016
 Логашов выразил сомнение в перспективах получения Приангарьем дотаций на выравнивание бюджета
Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов выразил сомнение в перспективах получения Иркутской областью в 2016 году дотаций из федеральной казны на выравнивание...
 
07
сентября
2016
 В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту растраты 67 миллионов рублей ОАО "ПО Усольмаш"
СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).
 
07
сентября
2016
 «ВостСибСтрой» застраховался в «СОГАЗе»
Страховая Группа «СОГАЗ» заключила договор страхования с ООО «Строительно-монтажная Компания ВостСибСтрой» – одной из крупнейших строительных компаний Иркутска. Общая страховая сумма составила 43 млн рублей.
 
07
сентября
2016
 Иркутская нефтяная компания в 1,5 раза увеличила добычу углеводородного сырья
Добыча нефти и газоконденсата по группе компаний ИНК в августе впервые превысила 750 тыс. тонн. Всего в январе-августе 2016 года на месторождениях группы компаний ИНК было добыто 5 млн тонн жидкого углеводородного сырья, что в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
 
07
сентября
2016
 Взятку в 50 тысяч рублей пытался дать полицейскому житель Приангарья за автомобиль с лесом
Следственным отделом по Чунскому району Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении ИП, подозреваемого в даче взятки должностному лицу, предусмотренной ч. 3 ст. 291 УК России.
 
07
сентября
2016
 В структуре госдолга Иркутской области 76,5% занимают дешевые бюджетные кредиты
В структуре государственного долга Иркутской области к 1 августа 2016 года 76,5% занимали бюджетные кредиты, выделенным федеральным центром. Они предоставлены сроком на три года по ставке 0,1% и...
 
07
сентября
2016
 Свыше 11 тысяч предприятий и организаций Забайкалья пользуются системой Сбербанк Бизнес Онлайн
Сбербанк продолжает оставаться драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг. Так, с начала текущего года в Забайкальском крае более 1700 предприятий и организаций подключили...
 
07
сентября
2016
 Юные музыканты региона примут участие в прослушиваниях конкурса «Новые имена»
Конкурсные прослушивания молодых музыкантов Иркутской области – соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой...
 
07
сентября
2016
 20 тысяч рублей штрафа получил житель Иркутской области за сокрытие арестованного автомобиля
Согласно судебному приказу, житель Шелехова был обязан выплатить задолженность по кредиту в размере более 350 тыс. рублей взыскателю одного из городских коммерческих банков, однако делать это не торопился. В связи с этим судом принято решение взыскать с должника на заложенное имущество – автомобиль KIA ED, 2012 года выпуска, находящийся в его собственности.
 
07
сентября
2016
 Когда фондовые активы находятся в районе исторических максимумов. 3 совета от Уоррена Баффета для «дорогого» рынка акций
Когда фондовые активы находятся в районе исторических максимумов, возникают резонные вопросы. Что делать? Покупать или продавать? Упущены ли возможности? Для решения этой проблемы давайте...
 
07
сентября
2016
 162 задержанных нарушителя.  Итоги работы братской добровольной народной дружины «Металлург», за первое полугодие
В Братске продолжает свою работу добровольная народная дружина (ДНД) «Металлург», созданная из числа сотрудников БрАЗа. Регулярно заводчане в свободное от работы время выходят на патрулирование городских улиц совместно с сотрудниками полиции.
 
07
сентября
2016
 Туристы стали внимательнее выбирать страховки
К выбору страховой компании туристы подходят ответственно: большинство полагается на советы брокера или выбор турагентства, каждый пятый сравнивает условия в разных компаниях и лишь 8% готовы...
 
07
сентября
2016
 Недельный форум для иркутских предпринимателей продолжается (фото и видео)
6 сентября в Иркутске стартовал недельный деловой форум «Alfa Business Week», на который были приглашены клиенты банка: руководители компаний, предприниматели, а также частные клиенты.Это новый формат общения с экспертами Альфа-Банка, бизнес-тренерами и приглашенными аналитиками.
 
07
сентября
2016
 ОСАГО: «Криминальным автоюристам» придется туго
Летом 2016 года в российском ОСАГО произошел целый ряд изменений. С чем придется столкнуться вернувшимся из отпусков автовладельцам?
 
07
сентября
2016
 Займы почти на полмиллиона рублей оформила ангарчанка на вымышленных людей
Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначил Ангарский городской суд 31-летней женщине, которая заключила на вымышленных людей 15 договоров займа на общую сумму 420 тыс. рублей. Как...
 
07
сентября
2016
 Движение транспорта по объездной Первомайского и Университетского ограничат в Иркутске
Движение транспорта по объездной дороге Первомайский-Университетский в районе административного здания по ул. Лермонтова, 110В в Иркутске будет ограничено с 7 сентября до 4 октября 2016 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с выполнением работ по монтажу наружной металлической эстакады через железнодорожные пути ОАО «РЖД».
 
07
сентября
2016
 Багажная экономика
Плата за багаж позволяет пассажирам выиграть время, пока авиаперевозчики выигрывают деньги Недавняя инициатива российских авиакомпаний -- отказ от бесплатного провоза багажа -- интересна, но не нова.
 
07
сентября
2016
 170 тысяч жителей Бурятии получают пенсию на банковские карты Сбербанка
Ежемесячно около 3,5 тысяч жителей Республики Бурятия выбирают Сбербанк для получения пенсии. Сегодня более 170 тысяч пенсионеров республики используют социальные банковские карты Сбербанка для...
 
07
сентября
2016
 Аэропорт Усть-Илимска может стать пилотным проектом по развитию сети малых аэропортов в Иркутской области
Каждый из аэропортов Иркутской области, за исключением международного аэропорта Иркутска, в одиночку не выживет. Но если их объединить под эгидой иркутского аэропорта, у всех появится перспектива...
 
07
сентября
2016
 В Братске открылся экономический форум
В театрально-концертном центре «Братск-АРТ» города Братска состоялось открытие первого Братского экономического форума. Он проходит под девизом «Объединяя возможности». В...
 
07
сентября
2016
 Минлес региона посчитал налоговую отдачу с одного кубометра древесины и пригласил арендаторов лесных участков для разговора
В министерстве лесного комплекса Иркутской области состоялось очередное заседание специализированной межведомственной рабочей группы по увеличению налоговой отдачи от предприятий лесной отрасли...
 
07
сентября
2016
 ФНС опубликовала реестры онлайн касс и фискальных накопителей
На официальном сайте ФНС России опубликованы реестры онлайн касс и фискальных накопителей, а также список операторов фискальных данных, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ...
 
07
сентября
2016
 Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Иркутской области
Полиция ведет розыск очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Заларинском районе, в котором погибло четыре человека.
 
07
сентября
2016
 Житель Усть-Илимска, покупая зимнюю резину через сайт объявлений, попался на удочку мошенников
В Усть-Илимске полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества с использованием сайта объявлений. В минувший понедельник в дежурную часть полиции обратился 28-летний житель города...
 
07
сентября
2016
 Алексей Москаленко защитил права предпринимателя из Братска
В августе нынешнего года с жалобой на действия сотрудников администрации города к бизнес-омбудсмену обратился предприниматель из Братска. Он рассказал, что между ним и комитетом по управлению ...
 
07
сентября
2016
 Распечатали второй триллион
Минфин в третий раз в этом году обратился к нефтегазовым накоплениям Резервного фонда, изъяв из него в августе 390 млрд руб. на закрытие дефицита федерального бюджета.
 
07
сентября
2016
 Вымя, вперед. В России разработан проект программы развития племенного молочного скотоводства
В России разработан проект программы развития племенного молочного скотоводства, которая позволит к 2025 году нарастить почти на 40% производство российского сырого молока и снизить зависимость от импортного сырья с нынешних 26% до 9%. Инвестиции в реализацию программы оцениваются в 61,7 млрд руб. Эти средства пойдут на создание системы идентификации крупного рогатого скота (КРС), сети генетических лабораторий, селекционных центров и профильных ассоциаций.
 
07
сентября
2016
 Банковскую систему поделят пополам. Около половины российских банков по новой классификации могут получить статус региональных
Около половины российских банков после переходного периода по новой классификации могут получить статус региональных, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. "Это вообще достаточно...
 
07
сентября
2016
 В России зарабатывают так же, как и 100 лет назад
Недавно Счетная палата РФ опубликовала анализ данных по заработной плате в дореволюционной России, переведя эти значения в современные российские рубли. Так, дворник в 1913 году получал 18 руб.,...
 
07
сентября
2016
 Вопреки традиции: почему рубль не упал в августе?
За августом в России давно закрепилась дурная слава: именно в этом месяце обычно происходят различные негативные события в экономике и политике. Например, традиционно в августе теряет свои позиции рубль. В этом году – впервые за десять лет – национальная валюта показала рост. В чем причина? И какой динамики ждать дальше? С этими вопросами портал SIA.RU обратился к аналитикам.
 
07
сентября
2016
 Альфа-Банк и Mail.Ru Group объявили о совместном проекте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей
Альфа-Банка и Mail.Ru Group запускают акцию для участников «Клуба Клиентов» Альфа-Банка. Предприниматели, открывшие расчетный счет в банке, получают сертификат на 10 000 рублей на первую рекламную кампанию в сервисе myTarget — рекламной платформе Mail.Ru Group, которая объединяет социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир. Получить сертификат можно в личном кабинете «Клуба Клиентов» на club.alfabank.ru.
 
07
сентября
2016
 Выдача ипотеки в первом полугодии текущего года увеличилась на 39,1%
Банк России сообщил о росте выдачи ипотеки в первом полугодии текущего года на 39,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В январе-июле 2016 года банки выдали заемщикам 455 тыс....
 
07
сентября
2016
 В Иркутской области стартуют «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
С 8 сентября 2016 года в Иркутской области начинается Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Инициатором проведения акции на региональном уровне...
 
07
сентября
2016
 Вести бизнес в России - занятие небезопасное
Деньги есть, а бизнеса нет. Собственность условна, настоящий капитал -- личные связи. Российские богатые так и не стали настоящей буржуазией. Приятное с полезным Если квартира в Москве --...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании