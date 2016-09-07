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Антон Логашов: Главная цель стратегии социально-экономического развития региона – стабилизация численности населения и прекращение оттока после 2023 года

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года находится в финальной стадии разработки. В ближайшее время документ будет представлен Губернатору региона Сергею Левченко и депутатам Законодательного собрания. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

- Стратегия прошла все слушания и презентации, в октябре документ будет внесен в Законодательное собрание. Основное отличие нынешней стратегии в том, что одновременно будут разрабатываться годовые планы ее реализации, - сообщил Антон Логашов. - То есть те показатели, которые мы планируем в начале года, к декабрю должны быть исполнены, и годовой результат будет понятен. Основной целью региональной стратегии является стабилизация численности населения и прекращение после 2023 года оттока населения.

Это возможно в результате развития экономики и повышения уровня и качества жизни населения.

По словам Антона Логашова, именно об этом во время Восточного экономического форума говорил Президент РФ Владимир Путин. Финансовые вложения в развитие ДФО привели к росту экономики в регионе до 5 процентов - в РФ этот показатель составляет 0,3 процента. Впервые за 20 лет прекратился отток населения с Дальнего Востокаю, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.