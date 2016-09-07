«Ростелеком» в Сибири дарит подарки абонентам ко Дню компании

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«Ростелеком» в Сибири дарит подарки абонентам ко Дню компании7 сентября 2016
«Ростелеком» ко Дню компании дарит подарки своим абонентам – физическим лицам на территории Сибири. Пользователи интернета по оптике в городах областного значения получат максимальную скорость доступа на два месяца – до 31 октября текущего года. Также всем клиентам – действующим и новым в рамках бонусной программы (подключившимся до 25 сентября в едином личном кабинете (ЕЛК) https://lk.rt.ru/) будут начислены 1000 бонусов, которые станут доступны с 1 октября.
«Обменивайте накопленные бонусы на приятные вознаграждения из каталога подарков, повышайте свой статус участника и получайте дополнительные привилегии, а также не забудьте оценить преимущества наших интерактивных сервисов, – комментирует подарки ко Дню компании заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – Для нас День компании – еще одна возможность выстроить диалог с клиентами и партнерами, рассказать о новых предложениях и бонусах, о совершенствовании клиентского сервиса».
Но и на этом подарки не заканчиваются – всем абонентам, подключившим услугу «Интерактивное ТВ» с 1 сентября, предоставляется дополнительный сервис «Управление просмотром» на два календарных месяцам с момента подключения.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания, или по телефонам 061, 062, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте http://rt.ru/.
ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.