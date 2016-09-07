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«Фармасинтез» планирует стать резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском

Деятельность по созданной в 2016 году территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском уже приносит первые результаты. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

Губернатор Сергей Левченко с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом Сингхом Пуния на ПМЭФ

В конце августа в реестр резидентов включен первый резидент, ООО «СмартСинтез». Компания планирует реализацию проекта по производству дезинфицирующих и антисептических средств, предусматривающего создание 20 новых рабочих мест и объем капитальных вложений 7,2 млн. рублей. В качестве крупного резидента в ТОСЭР планирует зайти АО «Фармасинтез», которое сейчас разрабатывает бизнес-план по созданию предприятия, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Отмечая положительный эффект от создания такого действенного инструмента, как ТОСЭР, мы проводим работу по формированию территории опережающего социально-экономического развития в Байкальске, что, несомненно, будет способствовать преодолению кризисной ситуации в моногороде, - подчеркнул Антон Логашов.