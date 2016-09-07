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Объявлены аукционы на право заключения договоров о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в Иркутске

Пресс-служба администрации Иркутска информирует о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Свердлова, 19 и ул. Фридриха Энгельса, 19.

Прием заявок на участие в открытых аукционах производится с 30 августа 2016 г. до 29 сентября 2016 г включительно.

Открытые аукционы состоятся 29 сентября 2016 г.