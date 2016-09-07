Новости

Антон Логашов объяснил, за счет чего Иркутской области удается наращивать доходы областного бюджета

План первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории региона, утвержденный Губернатором Сергеем Левченко в феврале текущего года, идеологически оправдал себя на 100%. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

– Основные направления антикризисного плана – активизация экономического роста и повышение доходной базы областного бюджета – реализуются успешно, – отметил зампред регионального Правительства.

В качестве доказательства Антон Логашов привел ряд цифр. Так, если на 1 августа текущего года темп роста налоговых и не налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по Российской Федерации снизился почти на 5%, по Сибирскому федеральному округу – на 1%, то в Иркутской области этот показатель увеличился на 16%, до 114,2%. Это позволило региону за год подняться с 74-го на восьмое место среди субъектов РФ.

В сравнении с прошлым годом, за семь месяцев 2016 года отчисления налога на прибыль предприятий увеличились на почти на шесть миллиардов рублей – до 22,2 млрд. Увеличение НДФЛ составило 1,6 млрд. рублей, общий объем достиг 23,8 млрд. Прирост налога на имущество организаций составил 800 млн рублей, общий объем перечисленных средств превысил 9,5 млрд рублей. Показательна динамика налоговой отдачи предприятий лесного комплекса региона: в результате целенаправленной работы областного Правительства с лесопользователями на 1 августа текущего года отраслевые организации перечислили в областной бюджет более двух миллиардов рублей, что на 25% больше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– За каждым членом областного Правительства закреплено то или иной предприятие вертикально интегрированных компаний, с руководителями которых ведется соответствующая работа. Это и привело к положительным результатам. Думаю, что до конца года мы эту тенденцию должны сохранить, – сказал Антон Логашов.