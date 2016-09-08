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ВТБ разместил портфель на рынке

8 сентября 2016

Попытки ВТБ избавиться от бизнеса на Украине путем продажи оказались неудачными. По информации "Ъ", на украинский ВТБ было два претендента -- группа СКМ и Таскомбанк, но до сделок дело так и не дошло. В такой ситуации в ВТБ изменили тактику. Теперь банк ищет покупателей на свой кредитный портфель, чтобы не покидать рынок с пустыми руками.

О том, что попытки ВТБ продать одноименный украинский банк не увенчались успехом, "Ъ" рассказали несколько источников, близких к группе. "С тех пор как в мае глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах по продаже украинского ВТБ, группа плотно взялась за дело,-- говорит один из собеседников "Ъ".-- Интерес к активу проявили два претендента -- группа СКМ и Таскомбанк". Факт переговорах ВТБ с этими компаниями подтверждает и другой источник "Ъ". По его словам, они не увенчалась успехом. "Оценки потенциальных покупателей и продавца настолько расходились, что договориться так и не удалось",-- указывает источник "Ъ". В Таскомбанке не ответили на запрос "Ъ". В пресс-службе СКМ "Ъ" заявили, что "информационная политика компании не позволяет комментировать гипотетические сделки и намерения". В ВТБ не ответили на вопрос "Ъ" о переговорах с указанными компаниями.

Группа СКМ основана в 2000 году в Донецке. В портфель компании входит более 100 предприятий. Акционер -- миллиардер Ринат Ахметов. В группе уже есть банк -- Первый украинский международный банк.

Таскомбанк основан в 1989 году и является одним из самых старых коммерческих банков Украины. В 2004 году банк присоединился к группе ТАС -- одной из самых больших инвестиционно-финансовых групп страны. 99% Таскомбанка владеет украинский политик Сергей Тигипко.

По словам собеседников "Ъ", невозможность продать украинский ВТБ целиком вынудила группу искать другие пути ухода с Украины. "Сейчас ВТБ ищет покупателей на кредитный портфель своей украинской дочерней структуры, чтобы не уходить с рынка с пустыми руками",-- говорит источник "Ъ", близкий к группе.

В пресс-службе ВТБ не стали комментировать вопрос о планах по продаже кредитов украинского банка, отметив лишь, что банк "рассматривает различные сценарии развития бизнеса" в стране.

Содержание украинского ВТБ дорого обходится группе. По итогам первого полугодия украинский ВТБ получил убыток 4,9 млрд гривен (соответствует 12,49 млрд руб. по курсу на 1 июля). Общая прибыль группы ВТБ, согласно международной отчетности, составила 17,8 млрд руб.

В такой ситуации попытка продать хотя бы кредитный портфель, если не бизнес -- логичный шаг, полагают эксперты. Впрочем, по их мнению, даже это сделать на фоне текущей конъюнктуры украинского рынка непросто. "Украинский банковский рынок в целом остается убыточным, и вопросы рекапитализации сектора еще не решены,-- отмечает аналитик Fitch Ratings Ольга Игнатьева.-- В прошлом году было проведено стресс-тестирование банков, но его результаты не были объявлены. Известно, что НБУ предоставил банкам каникулы до конца 2018 года с целью, чтобы они смогли зарезервировать проблемные активы и привести показатели адекватности капитала в соответствие с нормативами. В такой ситуации возможность каких бы то ни было сделок минимальна, ибо у потенциальных покупателей возникают сложности с оценкой стоимости приобретаемого актива".

Ксения Дементьева, Юлия Локшина


/ СИА /




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