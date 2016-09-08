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155 кг незаконно перевозимого омуля обнаружили в Слюдянке

6 сентября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в г. Слюдянка правоохранители во время досмотра автотранспорта обнаружили перевозимую без ветеринарных сопроводительных документов партию свежего байкальского омуля весом 155 кг.

Фото: gazeta-n1.ru

В отношении владельца груза составлен административный протокол по п.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф за нарушение ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Груз перенаправлен в РОВД Слюдянского района для выяснения законности происхождения рыбы и принятия в дальнейшем правового решения.