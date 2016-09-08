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В Иркутске водитель автобуса № 37 взят под арест

7 сентября Ленинский районный суд постановил заключить под стражу водителя автобуса, ставшего виновником ДТП, в результате которого пострадали 26 пассажиров, одна из которых впоследствии скончалась в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Медэкспертизой установлено, что 39-летний водитель автобуса в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

После задержания мужчины и проведения следственных действий ему было предъявлено обвинение, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Следователи собирают доказательственную базу. Свидетелей, имеющих записи на видеорегистраторах, которые могли запечатлеть момент аварии, просят оказать помощь в расследовании. Обратиться можно по телефонам в Иркутске: 21-25-76, 21-25-70.

Напомним, что 1 сентября автобус «ПАЗ», следовавший маршруту №37 в сторону Ленинского района, врезался в опору рекламной конструкции. После аварии в больницы попали 15 человек.