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В России за неполный 2016 год лицензий лишились 68 банков

Центробанк России продолжает санировать банковский сектор страны. Сегодня регулятор отозвал три лицензии: у «Выборг-Банка», НКО «Транзит» и «Азия Банка». С начала 2016 года лицензий на осуществление банковской деятельности уже лишилось 68 организаций. За неполных 39 недель года ЦБ отзывал в среднем две лицензии в неделю.

Когда-то наблюдались периоды затишья, связанные, по всей видимости, с необходимостью анализа и мониторинга за происходящим в банковской системе, когда-то отзывы лицензий ускорялись и составляли 2-3 в неделю. Львиная доля банков, лишившихся лицензии в этом году, находилась в Москве, четыре – в Санкт-Петербурге, два – в Ростове-на-Дону, по одному из Омска, Орла, Владикавказа и других городов.

В целом с начала 1991 года лицензий в России лишилось 2502 банка. За 2015 год ЦБ отозвал 105 лицензий, к началу 2016 года в банковском поле работало примерно 700 финансовых организаций, имеющих соответствующий допуск. Представители Центробанка говорили, что в текущем году лицензий лишатся 60-70 банков, но практика показывает, что обычно эта цифра все-таки выше.

Скорее всего, санация банковского сектора России продлится еще несколько лет. В результате останутся работать не более 450-500 банков различной величины и направлений. Отслеживать «прорехи» в их балансах будет проще, равно как и следить за исполнением предписаний. Другое дело, что нагрузка на АСВ уже сейчас выглядит непомерной, и этим вопросом нужно заниматься буквальным образом «вчера».

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари