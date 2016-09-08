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Более 700 тыс. рублей долга выплатил иркутянин после ареста его грузовика

После ареста грузового автомобиля, в ходе проводимого судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД профилактического рейда по выявлению должников, гражданин Т. оплатил долги.

Страх остаться «без колес» после составления акта описи и ареста грузового фургона Fiat Ducato, 2011 года выпуска, судебным приставом-исполнителем вынудил 30-летнего должника в течение пяти часов изыскать более 722 тыс. рублей. Гражданин Т. на месте произвел оплату задолженности за административные штрафы, а также в пользу налоговой инспекции, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.