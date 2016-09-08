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В Братске завершена доследственная проверка по факту использования рабского труда на лесоперерабатывающем предприятии

Фото: irk.sledcom.ru

29 июля 2016 года на одном из федеральных телеканалов вышел репортаж о том, что в Братске на лесоперерабатывающем предприятии удерживаются рабочие, которые проживают в неблагоприятных условиях. Кроме того, сообщалось, что у мужчин забрали документы. По данному факту следственным отделом по г. Братск было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проверки правоохранители тщательно осмотрели территорию предприятия, опросили всех работников, проверили документы, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

Выяснилось, что мужчина, якобы обнаруживший в стройматериалах записку об удержании рабочих на предприятии, в правоохранительные органы, как это говорится в репортаже, не обращался.

В результате информация об использовании рабского труда не подтвердилась, и следственные органы отказались от возбуждения уголовного дела.