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Деятельность филиала микрофинансовой организации ООО «Велес» в Иркутской области признана незаконной

По результатам проверки деятельности филиала ООО «Велес» было установлено, что микрофинансовая организация незаконно осуществляет деятельность по выдаче денежных займов физическим лицам в п. Бохан.

Между тем, в нарушение требований закона, данная организация не состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций. Кроме того, филиал ООО «Велес» не зарегистрирован в установленном порядке по месту фактического осуществления своей деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Боханского района

В связи с выявленными нарушениями закона, по постановлению прокурора района, руководитель ООО «Велес» был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.56 КоАП РФ.

Также судом удовлетворено заявление прокурора района о запрете деятельности ООО «Велес» по предоставлению потребительских кредитов (займов) гражданам в п. Бохан.