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Генерального директора иркутского ЗАО «БДСК» оштрафовали за невыполнение требований прокурора

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Иркутскнефтегазстрой».

В ходе проверки обнаружилось, что по решению Арбитражного суда Иркутской области в декабре 2015 года предприятие признано банкротом, вместе с тем оно имеет договор аренды техники, заключенный с ЗАО «БДСК».

Однако генеральный директор ЗАО «БДСК», после вызова в прокуратуру, требования прокурора не исполнил, в следствие чего в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ – умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска.

Постановлением мирового судьи 2 судебного участка Октябрьского округа г. Иркутска генеральный директор ЗАО «БДСК» оштрафован на 2 тыс. рублей.