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Россельхозбанк и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали Соглашение о сотрудничестве

АО «Россельхозбанк» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан Председателем Правления Банка Дмитрием Патрушевым и Генеральным директором Концерна Яном Новиковым в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016».

Соглашение направлено на установление и развитие стратегического партнерства между Россельхозбанком и Концерном ВКО «Алмаз-Антей», включая сопровождение контрактов по государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона «О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ, расчетно-кассовое обслуживание, финансирование текущей деятельности Концерна и его дочерних обществ, привлечение временно свободных денежных средств и оказание других банковских услуг.

В соответствии с федеральным законом №275-ФЗ Россельхозбанк является участником программы обслуживания государственного оборонного заказа, обеспечивая на самом высоком уровне банковское сопровождение расчетов между участниками ГОЗ и контроль за использованием бюджетных средств.

«Россельхозбанк продолжает развивать сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и заключение соглашения о стратегическом партнерстве с Концерном ВКО «Алмаз-Антей» – очередной шаг в этом направлении. В рамках достигнутых договоренностей мы рассматриваем возможность предоставления комплексного банковского обслуживания Концерну и его дочерним обществам, включая сопровождение государственных и экспортных контрактов», – отметил Дмитрий Патрушев.