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Промсвязьбанк и MasterCard объявили «Охоту за золотом»

Промсвязьбанк и MasterCard запустили акцию «Охота за золотом», призовой фонд которой составляет более 30 миллионов рублей. Для участия достаточно быть владельцем карты MasterCard Промсвязьбанка и зарегистрироваться на сайте акции, если у участника нет такой карты, он может оформить ее прямо на сайте. Акция продлится до 31 ноября 2016 года.

После регистрации участник становится «охотником», и ему открывается в личном кабинете фрагмент карты России с призовыми гео-точками. Новые места будут появляться на личной карте «охотника» после оплаты им покупок на общую сумму от 1500 рублей или выполнения различных заданий: оформление новой карты, подключение банковских услуг, активное использование интернет-банка или приглашение друзей в «Охоту за золотом». Победители определяются в онлайн-режиме, а призы начисляются в рублевом эквиваленте на карту ПСБ MasterCard или бонусный счет (в случае выигрыша бонусных баллов). Одержать победу в акции может каждый участник, всего «охотники» заберут в качестве призов 3 килограмма золота, 150 килограммов серебра и более 200 миллионов бонусных баллов.

«Клиентам уже давно интересен не просто «cash back»*, а игровой, соревновательный момент даже применительно к финансам и тратам. Поэтому мы делаем акцент на геймификации своих акций.

«Охота за золотом» – это познавательная кампания, где участники ищут «золотой запас» и узнают новые факты о России. Это новый уровень геймификации, где ты вовлекаешься в историю как держатель карты, но не привязан к конкретному банковскому продукту», – отмечает Михаил Коломиец, директор по кредитным продуктам и развитию взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка.

Подробнее об условиях акции и правилах участия – на сайте проекта.