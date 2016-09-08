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«Настоящая удача» ко Дню нефтяника: Дальневосточный банк поздравит скидками и призами

Акция «Настоящая удача», запущенная ПАО «Дальневосточный банк» ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, позволяет всем работникам отрасли воспользоваться гарантированной скидкой по наиболее популярным кредитным программам, а также дает шанс выиграть один из пяти денежных суперпризов по 100 000 рублей каждый.

С 1 сентября по 25 ноября 2016 года Дальневосточный банк проводит акцию «Настоящая удача», в рамках которой работникам нефтегазовой отрасли предлагаются особые условия кредитования по программам «Кредиты наличными» (с обеспечением и без обеспечения) и «Рефинансирование потребительских кредитов» — фиксированная скидка 1 % годовых от стандартных условий по кредиту, действующих на момент подачи заявки. Более того, эта «процентная выгода» может дополняться дисконтом за положительную кредитную историю заемщика; таким образом, в целом можно сэкономить до 2 % годовых. Безусловно, это — замечательный подарок к празднику.

Кроме гарантированных скидок по отдельным кредитным программам, любой участник акции «Настоящая удача» получает возможность стать обладателем одного из пяти денежных суперпризов в размере 100 000 рублей каждый. Для получения скидок и участия в розыгрыше необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, подать заявку на кредит в период с 1 сентября по 20 октября включительно. Обратите внимание, что право претендовать на суперприз дает оформление кредита не только по доступным на специальных условиях кредитным программам «Кредиты наличными» или «Рефинансирование потребительских кредитов», но и по другим программам Банка — «Кредит под залог недвижимости на любые цели», «Кредит на покупку недвижимости (ипотека)», «Рефинансирование ипотечных кредитов» и «Автокредит». Во-вторых, одобренный кредит нужно успеть получить до 25 ноября включительно.

Банк назовет имена победителей розыгрыша суперпризов не позднее 30 ноября, а сами призы будут выдаваться вплоть до конца декабря. ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет всех нефтяников с профессиональным праздником и желает побед, счастья и хорошего настроения!

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»:8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).