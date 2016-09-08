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Дальневосточный банк и Visa приглашают держателей карт Visa Gold принять участие в акции

Дальневосточный банк и Visa приглашают держателей карт Visa Gold принять участие в акции. Получите шанс выиграть один из трех главных призов — сертификатов номиналом 1 млн руб. на уникальные путешествия, и отправиться всей семьей по нескольким эксклюзивным маршрутам в течение 2017 года.

Также у вас есть возможность получить один из 50 сертификатов номиналом 50 000 руб. на яркие впечатления или один из 100 сертификатов номиналом 4 000 руб. на развлекательный контент.

Для участия в акции «Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa» необходимо:

зарегистрироваться на сайте www.visapremium.ru

с 1 сентября по 31 октября 2016 г. оплачивать покупки картой Visa Gold на сумму не менее 1000 рублей — чем больше покупок, тем выше шанс стать победителем.

Победители будут определены не позднее 25 ноября 2016 г. и оповещены о выигрыше в срок до 9 декабря 2016 г., вручение призов производиться до 31 декабря 2016 г.

* Срок проведения акции: с 1 сентября по 31 декабря 2016 г. включительно. Организатор акции: ООО «Интеджер» (ОГРН 1107746108337, ИНН: 7709848474). Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visapremium.ru (Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшен» / Visa International Service Association, США). Премиальные карты Visa: Visa Gold/Голд, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.