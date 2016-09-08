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Банк «Союз» запустил сезонный вклад "Золотая осень"

Банк «Союз» сообщает о запуске нового предложения для своих частных клиентов – сезонного вклада «Золотая осень». Вклад можно открыть на 367 дней, максимальная процентная ставка по вкладу составляет 9,25% годовых в рублях*, минимальная сумма вклада – 100 000 рублей.

Проценты по вкладу «Золотая осень» начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 сентября по 31 ноября 2016 года.

Анна Игнатова, руководитель по развитию потребительского кредитования и комиссионных продуктов банка «Союз»:

- Дополнительным преимуществом вклада «Золотая осень» является возможность досрочного расторжения вкладчиком договора вклада без удержания выплаченных ранее процентов. Сохранение процентов – традиционная отличительная черта сезонных предложений банка «Союз», которую ценят наши клиенты.