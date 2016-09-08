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БИНБАНК запустил «Военную ипотеку» по стандартам АИЖК

8 сентября 2016

Программа является специальным предложением для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (участников НИС). 

Займы выдаются на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья. 

Максимальная сумма займа составляет 1,93 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости недвижимости. Он формируется ФГКУ «Росвоенипотека» на именном накопительном счете участника НИС. Оплату ежемесячных платежей по ипотеке за военнослужащего также производит «Росвоенипотека» в размере 1/12 от ежегодного накопительного взноса участника НИС. Срок кредитования — от 3 лет до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.  При этом процентная ставка установлена в размере 11,5% годовых. 


/ СИА /




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