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Банк ВТБ и ФГУП «Атомфлот» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках проведения Международного военно-технического форума«АРМИЯ-2016» в подмосковной Кубинке банк ВТБ и ФГУП «Атомфлот» подписали соглашение о сотрудничестве. Под документом поставили подписи заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Документ определяет принципы взаимодействия сторон в области банковского обслуживания компании, а также реализации ее инвестиционных программ и отдельных проектов. Также ВТБ готов оказывать консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

На церемонии подписания стороны отметили, что данное соглашение позволит предприятию развивать промышленную и научно-техническую базу за счет привлечения инвестиций, реализовывать уникальные арктические проекты, а также эффективно решать, в том числе, задачи Министерства обороны по обеспечению безопасности нашей страны в Арктике и по развитию транспортной инфраструктуры.

Подписанное соглашение открывает большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между банком ВТБ и ФГУП «Атомфлот», как стратегическими партнёрами.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ФГУП «Атомфлот» — предприятие атомного флота Госкорпорации «Росатом» предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Основными направлениями деятельности ФГУП «Атомфлот» являются: ледокольное обеспечение проводки судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты РФ, а также морские перевозки, обеспечение экспедиционных, научно-исследовательских работ, аварийно-спасательных операций на Северном морском пути и акваториях арктических и неарктических замерзающих морей.