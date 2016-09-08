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Банк ВТБ развивает сотрудничество с холдингом «Технодинамика»

Холдинг «Технодинамика» подписал соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016», который проходит в подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября. Со стороны банка документ подписал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко, со стороны холдинга — генеральный директор Максим Кузюк.

Основными направлениями сотрудничества станет финансирование инвестиционных проектов холдинга, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование деятельности компании. Кроме того, банк будет способствовать совершенствованию системы расчетов и внедрению новых технологий управления финансовыми ресурсами в холдинге, оказывать предприятию консультационные и информационные услуги в сфере финансов.

Валерий Лукьяненко отметил: «Дальнейшее сотрудничество банка с холдингом позволит предприятию эффективно развивать разработку и производство авиационных систем и агрегатов для современных российских воздушных судов, расширить производственные возможности и компетенции, а также стать интегратором и выйти на международные рынки».

«Мы длительное время сотрудничаем с банком ВТБ и рады, что финансовая организация со своей стороны рассматривает нас как стратегического клиента», — подчеркнул Максим Кузюк. Он также отметил, что для компании существенно важным является возможность привлекать представителей ВТБ для оценки условий сотрудничества с зарубежными партнерами и экспертизы инвестиционных проектов.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг включает в себя 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тысяч человек. Продукция холдинга устанавливается практически на все российские авиалайнеры, транспортные самолёты и вертолёты и составляет до 15% от их стоимости.