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Андрей Костин награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой»

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вручил президенту-председателю правления банка ВТБ Андрею Костину знак отличия «За заслуги перед Москвой». Награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие города и многолетний добросовестный труд.



Знак отличия «За заслуги перед Москвой» учрежден в 2001 году законом «О наградах и почётных званиях города Москвы». Награждение производится за крупные личные достижения в различных направлениях деятельности, которые способствуют развитию города и повышению уровня жизни ее жителей, а также за многогранную благотворительную деятельность в интересах города и москвичей.