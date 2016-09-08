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Сбербанк и «Швабе» создадут канал видео-конференц-связи

Сбербанк России и холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» заключили соглашение в рамках II Международного военно-технического форума «Армия-2016». По условиям документа стороны создадут совместный канал видео-конференц-связи. Проект будет реализован в Уральском банке Сбербанка. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с клиентами машиностроения ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников и заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.

Канал будет использоваться для связи между Сбербанком и холдингом, его дочерними предприятиями для проведения совещаний по обсуждению текущих вопросов и перспектив сотрудничества. Кроме того, с помощью этого канала связи стороны условились обсуждать вопросы внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности холдинга.

«Мы заинтересованы в упрощении сотрудничества с таким важным партнёром, как холдинг "Швабе". Система видео-конференц-связи позволит максимально быстро учитывать пожелания нашего партнёра, предлагать ему эффективные финансовые решения по развитию бизнеса. Внедрение такой технологии полностью соответствует стремлению Банка постоянно повышать свою клиентоориентированность», — подчеркнул вице-президент, директор Департамента по работе с клиентами машиностроения ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников.

«Сбербанк — стратегический финансовый партнёр холдинга на протяжении многих лет. Создание коммуникационной системы повысит эффективность нашего взаимодействия. Сегодня мы готовы к реализации новых перспективных проектов в рамках сотрудничества», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.

«Швабе» — инновационный холдинг, объединяющий основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его составе — 64 организации в регионах России (Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города), а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения. Холдинг входит в Госкорпорацию «Ростех».

Напомним, что в июле на выставке «Иннопром-2016» Уральский банк Сбербанка предоставил гарантии в объёме 800 млн рублей предприятию холдинга «Швабе» — АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО «ЛЗОС») для исполнения обязательств по контракту с Правительством Индии. Данный документ предполагает поставку индийской стороне пластин из оптического стекла для научно-исследовательских целей.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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