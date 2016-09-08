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В «АктивКапитал Банке» с 7 сентября стартует акция «Бархатный сезон»

С 7 по 30 сентября «АктивКапитал Банк» проводит акцию «Бархатный сезон».

В период действия акции клиенты, имеющие вклады «Весенний» (открытые в период с 25 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года) и «Зимний» (открытые в период с 28 января 2016 года по 24 февраля 2016 года), в иностранной валюте (доллары США и Евро), смогут производить расходные операции по вкладу с сохранением установленной договором ставки доходности. Снимать денежные средства со вкладов можно в любом объеме при сохранении неснижаемого остатка.

Для участия в акции клиентам необходимо заключить дополнительное соглашение к договору вклада.