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3 тыс. рублей для подготовки детей к школе начнут получать многодетные семьи Иркутской области с 2017 года

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства региона Александр Битаров. Постановление было подготовлено по поручению Губернатора Сергея Левченко, предложившего предусмотреть ежегодную денежную выплату многодетным семьям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции, состоявшейся в августе.

На территории Иркутской области в 2017-2019 годах за счет средств областного бюджета многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных, а также принятых под опеку и попечительство, переданных на воспитание в приемную семью, предоставляется ежегодная денежная выплата на подготовку детей к школе, которая составит 3 тысячи рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.