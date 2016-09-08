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Велосипедный бум повышает спрос на российский алюминий

8 сентября 2016

Начавшаяся несколько лет назад мода на здоровый образ жизни в данный момент переживает свой расцвет. Участие в погоне за здоровым телом принимают все стороны: производители выпускают обновления необходимого инвентаря и специальных гаджетов, представители государства обустраивают спортивные площадки и прокладывают велодорожки, а люди считают калории, ходят в зал и, конечно же, ездят на велосипедах.

Так называемый велобум охватил едва ли не всю Россию. Если раньше истории про отказ от автомобиля на один день, велопрогулки по паркам и использование велосипеда вместо машины по пути на работу было лишь содержанием телепередач, то теперь картинка стала реальностью – только в Москве после масштабного ремонта улиц в центре города, а также организации велосипедного пространства на набережной Москвы-реки велосипедистов за последние пару лет стало в разы больше. Схожая ситуация обстоит и в регионах, где также проводится обустройство городской инфраструктуры под удобства любителей активного отдыха. На данный момент велосипедные дорожки уже построены и используются жителями Омска, Набережных Челнов, Уфы, Саратова, Альметьевска, Великого Новгорода и Калининграда.

Все это положительно сказывается на ближайших перспективах производства велосипедов в России, переживающем один из лучших периодов со времен Советского Союза. Сейчас емкость рынка велосипедов в стране составляет 5 млн штук в год. При этом доля средств передвижения российских производителей на отечественном рынке на данный момент выглядит достаточно грустно – всего 45%,

из которых большая часть принадлежит крупнейшей российской компании «Веломоторс», хитом которой уже более девяти лет является велосипедный ряд Stels, и пермскому производителю Forward.

Из оставшихся 55% импортируемого товара 39% везут из Китая. Однако в последние годы наметилась общая тенденция подорожания китайского продукта, связанная, в первую очередь, с ослаблением российской валюты. Так начиная с 2014 года, китайский юань подорожал к рублю на 79,8%, с 5,3 руб. до 9,7 руб. Американский доллар вырос еще выше — чуть больше, чем в два раза, с 32,65 руб. до 65,76 руб. Вкупе с этим в последние годы дорожает и китайская рабочая сила, которая увеличивает изначальную стоимость продукта.

Еще одним препятствием для российских производителей являются множественные случаи существенного занижения таможенной стоимости ввозимых велосипедов и комплектных частей изделий, заявляемой импортерами при пересечении границы, в целях уменьшения размеров таможенных платежей. В особенности это касается товара, который везут из Китая.

Ряд государств уже вводили антидемпинговые пошлины на китайские велосипеды. Так в странах ЕС на текущий момент действует 48,5% пошлина на велосипеды китайского производства, в то время как велосипеды из других стран (за исключением Камбоджи, Пакистана и Филиппин) облагаются налогом в размере 14%. Впрочем, европейцы не повышали пошлины на электровелосипеды из Китая — сейчас на них действует ставка в 6%. В Мексике контролирующие органы выявили демпинг со стороны китайцев на детские велосипеды, из-за чего ввели пошлину в размере $10,10. Расследования по стоимости ввозимых велосипедов и велосипедных ранее проводила и Канада.

По предварительной оценке, из-за таможенного демпинга бюджет России только за 2015 год недополучил до 10 млрд руб.

Эти деньги могли пойти, в том числе, и на финансовую поддержку государством российским производителям велосипедов с целью локализации производства на территории страны, увеличения производственных мощностей и рабочих мест.

Существует и еще один фактор, формирующий ценовую политику на рынке велосипедов. Российские производители на данный момент импортируют различные комплектующие, необходимые для сборки транспортного средства. Происходит это также по причине занижения цен деталей на таможне. В особенности это касается алюминиевых деталей, завозимых и Китая.

Алюминий используется для изготовления всех велосипедов – из него состоят ободы колес.

Еще одна деталь, которая может быть выполнена из алюминия – это рама, таких велосипедов на данный момент на российском рынке 2 млн. Так как Китай производит больше всех алюминия в мире, неудивительно, что он может занижать цены на свой товар.

При этом российские компании готовы расширить производство алюминиевых деталей. Сейчас в России успешно работают экструзионные предприятия – поставщики профилей из алюминиевых сплавов для ободов и рам велосипедов, среди которых первое место занимают ООО «Татпроф» и ВМК.

Объем алюминия для изготовления велосипедных рам и ободов в стране составляет около 12 тыс. тонн в год.

В условиях импортозамещения российские компании пытаются укрепить свои позиции и расширить производство алюминиевых велосипедных рам и ободов. Преследуя эти цели, совсем недавно «Веломоторс» подписал с один из крупнейших в мире производителем алюминия РУСАЛом соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе, в части импортозамещения и локализации производства компонентов для велосипедной промышленности России. После запуска производства обода колеса и рамы на заводе в Жуковском, производственные мощности «Веломоторс» позволяют производить до 2,5 млн велосипедов в год. Аналогичное оборудование находится на этапе монтажа на заводе в Брянской области. Следующим пунктом является создание новой точки по производству и сборке велосипедов в создаваемой в Красноярском крае «Алюминиевой долине».

Установка алюминевых элементов собственного производства должна снизить стоимость велосипедов на рынке, что позволит российским компаниям увеличить долю своего присутствия в сегменте. Идеальной же можно назвать ситуацию, при которой заработает и экспортный потенциал российской велоиндустрии.

По экспертной оценке НАРВМИ (Национальной Ассоциации развития веломотоиндустрии), уже в 2017-2018 годах российские велосипеды смогут занять 10% рынка продукта с алюминиевой рамой в ЕС с последующим ростом до 15-20% к 2021 году

Перспективы развития отечественного рынка велосипедов выглядят довольно оптимистично: волна мероприятий, в которых байк является главным героем, только поднимается над сферой активного отдыха в России. Для производителей же ключевым окажется не только возможное создание барьеров для ввоза велосипедов и составляющих с заниженным ценником, но и их собственная активность на растущем рынке, в котором вновь стали появляться необходимые ресурсы отечественного производства.

Владимир Рагозин, Газета.ру


/ СИА /




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