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Ритейл: как оптимизировать розничные продажи? Второй день бизнес-форума от Альфа-Банка

Деловой форум Alfa Business Week продолжает свою работу в Иркутске. Второй день был полностью посвящен тенденциям и перспективам современного ритейла. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова поделилась с предпринимателями своим видением ситуации в макроэкономике. Ведущие эксперты банка Светлана Карасева и Александр Драч выступили с предложениями по оптимизации работы розничной торговли. Бизнес-консультант Оксана Солдаткина рассказала о новых трендах в налоговом администрировании бизнеса.

Почему не растет экономика

Бизнес каждого напрямую зависит от общей экономической ситуации. Об основных трендах в макроэкономике иркутским предпринимателям рассказала главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова.

В своем докладе она отметила: «В 2015 году российская экономика упала на 4%.

2016-й будет вторым годом рецессии, что, вообще, не очень характерно для России. Раньше – в 1998 и 2008 годах – подобные кризисы происходили у нас за один год: за резким падением следовало быстрое восстановление. В этот раз вернуться на траекторию роста в течение года нам не удается».

По ее мнению, причина отнюдь не в санкциях и не в низких ценах на нефть. «Это не ключевая проблема, – считает Наталия. – Главное – это потенциальные темпы роста, которые начали замедляться еще с 2008 года, когда стали падать инвестиции, и это наша внутренняя траектория. Которая, конечно, обостряется влиянием внешних факторов, но не определяется ими. Чтобы темпы роста росли, нужно инвестировать, проводить структурные изменения».

Что касается курса доллара, то он также напрямую зависит от того, что происходит в экономике. Если нет экономического роста, то курс, разумеется, оказывается под давлением.

«Хорошая новость на сегодняшний день заключается в том, что волатильность курса существенно снизилась, – рассказала Наталия Орлова. – Если в прошлом году курс ‘скакал’ – то 80, то 50, то в текущем, после того, как прошла значительная девальвация, наконец-то вошел в более приемлемые диапазоны – 60-70 рублей за доллар. Больших потрясений с курсом валют я не жду. К концу года доллар, по моим прогнозам, будет стоить 70 рублей, в 2017-м может уйти к уровню 75-80».

Доклад Наталии вызвал большой интерес у предпринимателей. Например, директор ООО «Уватский Угольный Разрез» Александр Гурьяновский отметил: «Обзор от Наталии Орловой был очень полезен. Теперь видны векторы развития, увеличился горизонт финансового планирования, очевидны точки, на которые можно опереться, строя свою финансовую политику. Кроме всего прочего, Alfa Business Week - это уникальная возможность встретить бизнес-партнеров, инвесторов, с которыми давно не встречался».

Александр рассказал, что встретил на мероприятии инвестора, с которым договорился о сделке прямо во время форума.

Больше не нужно зависеть от инкассаторов

Светлана Карасёва, начальник управления развития бизнеса налично-денежного обращения Альфа-Банка, отметила: «В рамках Alfa Business Week в Иркутске обсуждался широкий круг вопросов – от макроэкономической ситуации и налогообложения до новых технологий в работе с денежной наличностью. Живой интерес участников мероприятия вызвали новинки в области самоинкассации и карточные решения для юридических лиц – клиентов Банка».

Доклад Светланы Карасёвой был посвящен тому, как можно улучшить работу организаций с наличной выручкой. В своем выступлении она подчеркнула, что объем налично-денежной массы в обороте не снижается, несмотря на рост безналичных платежей.

При этом сейчас весь крупный ритейл ориентирован на упрощение и автоматизацию процессов, ускорение зачисления и оборачиваемости денежных средств, переход на электронный документооборот.

Отказаться от таких инструментов, как классическая инкассация и снятие наличных по чеку позволяет Альфа-Cash Ультра – карта делает возможным проведение операций внесения и снятия наличных в режиме «on-line». Альфа-Cash Ультра работает в режиме 24/7 в действующей банкоматной сети Альфа-Банка и банков-партнеров по всей стране. Держателями карты Альфа-Cash Ультра смогут стать клиенты банка: как ИП, так и юридические лица.

Карта привязывается к расчетному счету компании, выпустить ее можно в количестве, необходимом для бизнеса. Например, владелец бизнеса может передать Альфа-Cash Ультра администраторам всех своих торговых точек, установив по каждой карте индивидуальный лимит расходных операций. В целях безопасности снятие наличных и расходные операции можно полностью запретить, если карта будет использоваться только для инкассации выручки. Все операции по карте можно контролировать в интернет-банке, мобильном банке, а также с помощью SMS-уведомления или услуги «Альфа-Чек Бизнес».

Продолжая тему, Светлана Карасева рассказала об индивидуальных устройствах Альфа-Сейф для самоинкассации наличности. Новое решение Альфа-Банка по работе с денежной наличностью ориентировано на средний бизнес – к примеру, на ритейловые сети, которым требуется регулярное зачисление больших сумм. Устройство устанавливается непосредственно в торговой точке клиента. Через Альфа-Сейф можно зачислить на счет всю торговую выручку за день, наличные зачисляются в режиме реального времени.

Светлана Карасева также подчеркивает, что использование карт Альфа-Cash Ультра и Альфа-Сейфов способствует повышению финансовой безопасности бизнесменов: «С появлением самоинкассации увеличится уровень безопасности юридических лиц. Раньше денежные средства хранились в кассе в больших объемах, в том числе оставлялись там на ночь, в праздничные и выходные дни. Сейчас есть возможность все средства из кассы передавать под ответственность банка, даже мелкими суммами. Больше не нужно ждать инкассации и зависеть от режима работы банка, упаковывать наличность в сумки и оформлять препроводительные документы, можно инкассировать деньги самостоятельно любое удобное время - 24/7».

Михаил Чуев, генеральный директор ГК «Баргузин», поделился своим мнением: «Конечно, очень интересны вопросы, связанные с инкассацией. Это предложение поможет нам минимизировать расходы в тот момент, когда рынки сжимаются».

Заместитель директора Торговой сети «Любимые дети» по информационным технологиям Владимир Сычев прокомментировал: «Мне были интересны аналитические выкладки, представленные сегодня, по макроэкономической ситуации, по налоговому администрированию бизнеса. В числе трендов, которые могут быть интересны ритейлерам на сегодняшний день – самоинкасация. Она позволяет сократить время поступления денежных средств на счет, дает возможность отслеживать их движение в режиме реального времени. Особенно актуальной такая система может быть для компаний, имеющих развитую сеть в регионах».

Эквайринг – в массы

Количество предприятий, использующих в своей работе инструменты онлайн-оплаты, с каждым годом увеличивается. Александр Драч, руководитель регионального развития управления электронной коммерции Альфа-Банка, в своей лекции по увеличению продаж с помощью дистанционных каналов рассказал, какую выгоду может получить предприниматель, подключив к своему сайту систему онлайн-оплаты.

«Чаще всего клиенты просто звонят и делают заказ. А оплачивают уже при доставке. Однако онлайн-оплата намного комфортнее для заказчика и выгоднее для компании», – констатирует Александр Драч.

Чтобы клиенты поняли, насколько это удобно, он лично продемонстрировал аудитории, как на практике работает интернет-эквайринг в мобильных приложениях партнеров: через популярное приложение «Delivery Club» заказал на место проведения форума доставку пирог, воспользовавшись своей банковской картой, привязанной к приложению. Поэтапные шаги заказа транслировались на экран. Вскоре пирог прибыл в отель Marriott Courtyard.

Наибольшую выгоду от использовании эквайринга мобильных приложений, по словам Александра Драча, могут получить предприятия общественного питания, а также такси.

«Пришло время платить налоги»

В конце программы с т­емой «Новые тренды в ­налоговом администрировании» выступила приглашенный эксперт, ген­еральный директор ком­пании High Quality Ma­nagement Оксана Солда­ткина-Дажун.

Она ак­центировала внимание ­на вопросах взаимоотношений бизнеса и контролирующих органов: «Когда ­вы оптимизируете нало­гообложение, помните: за­ возможность платить ­меньше налогов вы все­гда платите собственной безопасностью. Сис­тема финансовой защищенности не исключит р­иски, но позволит увеличить вр­емя реакции, либо ­управлять этим риском­.

На фоне усил­ения налогового давле­ния владельцам компан­ий необходимо выстраи­вать собственную сист­ему финансовой защищенности бизнеса. Время­, когда налоговую мож­но было обхитрить, п­рошло – пришло время платить налоги. О сохранении­ бизнеса позаботьтесь ­уже сейчас», – призвала эксперт.

Выступление Оксаны Солдаткиной-Дажун вызвало большой интерес. Так, участники мероприятия обсуждали, «как выживать среднему бизнесу в современных, непростых условиях».

«Волшебной пилюли нет. Для того чтобы пройти и этот кризис, необходимо быть очень гибким и восприимчивым к изменениям экономической реальности, чтобы своевременно выстраивать финансовую защиту», – к такому выводу пришли участники дискуссии.

Финансовый директор СХ ПАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова отметила: «Понравилась подача материала: полная, квалифицированная, в доступной форме. Самым актуальным было выступление, посвященное новым трендам в налоговом администрировании бизнеса. Теперь мы знаем, на что обратить особое внимание, что нуждается в дополнительной ревизии, перестраховке. Эта информация обязательно будет передана нашим

специалистам: юристам, бухгалтерам. Нам очень приятно, что СХ ПАО «Белореченское» было выделено первым в числе активных клиентов Альфа-Банка».