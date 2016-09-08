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Четыре раза в год организации обязаны сообщать ФНС об операциях по зарубежным счетам

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны представлять в налоговые органы отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами.

Если для физических лиц предусмотрена отчетность один раз в год, то для организаций – ежеквартально. Правила представления отчетов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819.

Резиденты представляют отчеты в течение 30 дней по окончании квартала, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала по утвержденной форме. Количество представляемых отчетов должно соответствовать количеству счетов (вкладов), открытых резидентом в зарубежных банках, а копии подтверждающих банковских документов нотариально заверены. К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, также заверенный нотариально.