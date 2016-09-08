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В Иркутской области убрано 30% зерна

Аграрии Иркутской области убрали 124,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 30% от плана, сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. В регионе намолочено 255,3 тысячи тонн зерна. Картофель убран с площади 709 га, валовый сбор составил 13,2 тыс. тонн. Овощи убраны с площади 49,7 га, собрано 692,7 тыс. тонн.

Всего в Иркутской области в этом году посеяно 674,4 тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе 407,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 40,5 тыс. га картофеля и 6 тыс. га овощей. Под урожай будущего года подготовлено 225 тыс. га паров, сообщает пресс-служба правительства иркутской области.

«Сейчас заготовка грубых и сочных кормов продолжается. Уже заготовлено 15,3 ц кормовых единиц на одну условную голову, что в натуральном объеме составляет 317,5 тыс. тонн сена, 196,2 тыс. тонн сенажа и 146,3 тыс. тонн силоса, – отметил Илья Сумароков.