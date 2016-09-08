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Трое детей, пострадавших в ДТП с автобусом №37, пройдут реабилитацию в санаторно-курортном учреждении Иркутска

Дети, пострадавшие в ДТП с автобусом №37 и находящиеся на лечении в стационарах Иркутска, пройдут реабилитацию во время осенних каникул в одном из санаторно-курортных учреждений областного центра. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман и начальника управления транспорта комитета городского обустройства Евгения Владимирского с родителями пострадавших школьников.

В настоящее время ведется подбор лечебно-профилактического учреждения. Вчера из Ивано-Матренинской детской клинической больницы был выписан один ребенок. Еще два школьника находятся в областной детской клинической больнице, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Татьяна Эдельман и Евгений Владимирский также навестили пострадавших, проходящих лечение в городской клинической больнице №3 и областной клинической больнице.

- Поясняем пострадавшим, как получить компенсации, и что для этого необходимо. Мы также готовы оказать содействие в сборе документов и будем следить за тем, чтобы компенсации были выплачены, - подчеркнула Татьяна Эдельман.

Напомним, что 1 сентября, водитель автобуса №37, находясь в состоянии наркотического опьянения, врезался в опору рекламной конструкции. После аварии в больницы попали 15 человек.