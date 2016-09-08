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В Иркутске маршрутные автобусы проверяют на соответствие нормам технического состояния

Рейд по проверке маршрутных автобусов на соответствие нормам технического состояния проходит в Иркутске. Как сообщил начальник управления транспорта администрации Евгений Владимирский, подобные плановые мероприятия проходят совместно с сотрудниками транспортной инспекции и ГИБДД еженедельно.

Проверяются соблюдение правил дорожного движения, наличие медосмотра, маршрутного листа, а также техническое состояние автобусов. Наиболее частыми нарушениями водителей являются высадка и посадка пассажиров со второго ряда, то есть на проезжую часть.

- Представители городской администрации совместно с транспортной инспекцией и ГИБДД проводят подобные рейды для мониторинга и анализа. После чего проводится работа с перевозчиками, устраняются нарушения, - отметил Евгений Владимирский.

Евгений Владимирский также отметил, что в МУП «ИркутскАвтотранс» заканчивается служебная проверка, организованная после аварии, произошедшей с автобусом №37. В ближайшее время будет принято решение о соответствии занимаемой должности лиц, ответственных за осмотр водителей перед выходом на линию.