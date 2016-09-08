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Жители Забайкалья ежемесячно открывают свыше 7 тысяч депозитов в Сбербанке

Забайкальцы активно используют депозиты Сбербанка для сбережения средств. С начала текущего года в Забайкальском крае открыто порядка 57 тысяч депозитов в Сбербанке на общую сумму более 15 млрд рублей. В среднем ежемесячно жители края открывают свыше 7 тысяч депозитов.

Наиболее популярными являются вклады, которые можно открыть с помощью устройств самообслуживания, а также при помощи интернет-банка Сбербанк Онлайн. При подключении депозитов через дистанционные сервисы ставка по вкладу выше, чем при открытии стандартного вклада в офисе. В настоящий момент в Сбербанке действует широкая линейка вкладов, в том числе пополняемых и с возможностью частичного снятия средств, вклады, открываемые в валюте, а также депозиты с особыми условиями для пенсионеров.