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Алексей Москаленко добился отмены штрафа для иркутского предпринимателя

В начале 2016 года по жалобе жителя представители управления Роспотребнадзора по Иркутской области провели внеплановую выездную проверку в кондитерской. В результате проверки специалисты выписали предпринимателю штраф в размере 20 тыс. рублей. Владелец кондитерской был не согласен с доводами Роспотребнадзора, поэтому обратился за защитой своих прав и законных интересов к уполномоченному Алексею Москаленко.

Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что права и законные интересы предпринимателя были нарушены.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора считали, что кондитерская продукция, которая производится и здесь же продается, должна иметь маркировку. На вкладышах обязана быть информация о составе тортов и сроках годности. Претензии управления Роспотребнадзора касались кусочков тортов, которые находились на витрине.

Однако предприниматель соблюдала все нормы – вся информация размещалась на коробках, в которых хранились торты. Данные о составе и сроках годности продукции в соответствии с законодательством предоставлялись по запросу покупателей.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства утверждали, что зерновой кофе должен иметь маркировку. Однако кофе является однокомпонентным продуктом, поэтому не подлежит маркировке.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора заявляли о том, что доставка кондитерских изделий осуществляется без маркировки, однако доказать этот факт не смогли.

Таким образом, прошедшая проверка и вменяемые нарушения признаны несостоятельными.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена защищали права предпринимателя в суде. В результате Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным постановление Управления Роспотребнадзора о привлечении предпринимателя к ответственности.