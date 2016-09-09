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Иркутск занял вторую строчку в ТОП-10 самых популярных у туристов городов "Восточного кольца России"

9 сентября 2016

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru узнал самые популярные у туристов города "Восточного кольца России", включающего в себя маршруты по городам Сибири и Дальнего Востока.

Рейтинг составлен по данным поиска и броней гостиниц и апартаментов за последний год, и Иркутск в нем находится на втором месте после Владивостока.

Столицу Приангарья ежегодно посещает более 1,2 миллиона туристов, из них более 150 тысяч иностранцев.

По информации агентства "ТурСтат", основной рост числа туристов "Восточного кольца России" ожидается из Китая, Монголии и Южной Кореи. За первую половину 2016 года из Китая в Россию было совершено 458 тысяч туристических поездок (на 9% больше чем годом ранее), из Монголии – 263 тысячи турпоездок (+54%) и из Южной Кореи - 68 тысяч турпоездок (+28%).

По данным RoomGuru.ru, в гостиницах городов "Восточного кольца России" туристы останавливаются в среднем на 2,5 ночи и тратят на проживание 2,7 тысяч рублей в сутки.

Самым недорогим для туристов городом "Восточного кольца России" из первой десятки стал Улан-Удэ (2,3 тысячи рублей за проживания в сутки), а самым дорогим – Петропавловск (3,1 тысячи рублей).

Межрегиональный бренд "Восточное кольцо России" объединяет туристические маршруты в 12 регионах Сибири и Дальнего Востока: Иркутская область, Приморский край, Хабаровский край, Камчатской край, Амурская область, Забайкальский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чукотская автономная область, Республика Бурятия и Республика Саха (Якутия).

ТОП-10 самых популярных у туристов городов "Восточного кольца России":

1. Владивосток
2. Иркутск
3. Хабаровск
4. Улан-Удэ
5. Петропавловск-Камчатский
6. Чита
7. Якутск
8. Комсомольск-на-Амуре
9. Южно-Сахалинск
10. Благовещенск


/ СИА /




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