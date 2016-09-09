Новости

«Байкальский интернет-форум 2016» пройдет 14 сентября на площадке Сбербанка

14 сентября на площадке Сбербанка в Иркутске по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10 состоится седьмой «Байкальский интернет форум» – крупнейшее ежегодное мероприятие в Иркутской области, посвященное продвижению бизнеса в интернете.

Участники конференции – руководители предприятий, собственники бизнеса и специалисты по маркетингу и рекламе – смогут узнать о текущем состоянии интернет-отрасли региона, новейших технологиях и наиболее свежих тенденциях интернет-маркетинга.

«Сбербанк сегодня активно развивает направление удаленного обслуживания. Так, одним из наиболее востребованных сервисов является интернет-эквайринг, – комментирует директор управления эквайринга Байкальского банка Сергей Епифанцев. – “Байкальский интернет форум”, в котором мы участвуем уже во второй раз, предоставит возможность нашим клиентам и партнерам получить много полезных знаний о развитии бизнеса в интернете. Позволит пересмотреть свою маркетинговую стратегию и, в конечном итоге, увеличить продажи».

Узнать подробности и приобрести билеты на мероприятие «Байкальский интернет форум 2016» можно на сайте bif16.ru. Количество мест ограничено.