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В Иркутской области приставы обязали предприятие расчистить места рубки

Судебные приставы Тулунского района исполняя решение суда, заставили предприятие произвести очистку лесосеки от порубочных остатков.

В результате проверки лесных участков, выделенных организации под заготовку древесины, работники участкового лесничества обнаружили, что места порубок не очищены надлежащим образом.

В пожароопасный период древесный мусор может стать причиной возгорания.

Тулунский городской суд вынес решение обязать директора общества с ограниченной ответственности устранить выявленные нарушения, информирует пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Под контролем судебных приставов лесополосу расчистили. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.