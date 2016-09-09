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На встрече с бизнесменами в Улан-Удэ Дмитрий Медведев презентовал Единый реестр МСП

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Республики Бурятия.

На ней он рассказал предпринимателям о Едином государственном реестре субъектов МСП, который составлен ФНС России совместно с Корпорацией малого и среднего бизнеса: «Это полный реестр со всеми субъектами, зарегистрированными на территории нашей страны. Там приблизительно 5,5 млн субъектов, это именно зарегистрированные и индивидуальные предприниматели, и юридические лица», - сообщил Дмитрий Медведев.

«Почему мы такое внимание уделяем малому и среднему бизнесу? Именно наличие малого и среднего бизнеса делает экономику станы устойчивой. Сегодня малый и средний бизнес даёт приблизительно 20 миллионов рабочих мест. Цифра немаленькая, но с другой стороны, она пока не очень большая, потому что в большинстве стран Европы, других развитых стран малый бизнес реально принимает на себя ещё большую нагрузку.

Поэтому задача развития малого и среднего бизнеса остаётся актуальной для государства, для экономики. Мы бы хотели, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в валовый продукт страны был больше», - подчеркнул Председатель Правительства России.

Также Дмитрий Медведев рассказал о запуске Бизнес-навигатора МСП, разработанного Корпорацией малого и среднего бизнеса, отметив, что эта информационно-аналитическая система создана для оказания предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки.

В числе членов правительственной делегации Улан-Удэ посетил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко. Он провел совещание с участием территориальных налоговых органов республики, на котором подвел предварительные итоги работы налоговых органов за 1 полугодие 2016 года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко отметил, что Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - масштабный государственный проект, выполненный с учетом поставленных Правительством Российской Федерации задач по импортозамещению. Он обратил внимание, что для включения в Реестр МСП бизнесу нет необходимости проходить административные процедуры и подтверждать статус субъекта малого или среднего предпринимательства - все происходит автоматически на основе данных ФНС России. Это позволяет существенно снизить административную нагрузку на бизнес. А для того, чтобы воспользоваться бизнес - навигатором МСП от Корпорации малого и среднего предпринимательства достаточно перейти из Единого Реестра МСП на сайте ФНС России по ссылке на сайт Корпорации.