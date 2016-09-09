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Россельхозбанк – официальный банк международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь»

Россельхозбанк стал генеральным спонсором 25-ой юбилейной международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь», проходившей с 30 августа по 4 сентября в Санкт-Петербурге.

«Агрорусь» является комплексным агропромышленным форумом федерального значения, призванным способствовать реализации государственной программы развития сельского хозяйства и политики импортозамещения. Масштаб и обширный состав участников выставки содействуют развитию партнерских связей в АПК, обмену научно-техническими идеями в сфере сельского хозяйства, взаимовыгодному межрегиональному и международному сотрудничеству.

В программу выставки был включен ряд деловых мероприятий, в том числе пленарное заседание, конференции и бизнес-встречи. На выставке Россельхозбанк представил широкий спектр кредитных продуктов для малого бизнеса, позволяющих удовлетворить потребности клиентов в доступных заемных ресурсах.

Россельхозбанк является традиционным участником международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь». Одно из приоритетных направлений деятельности Банка – развитие всех форм малого хозяйствования на селе. Банк активно содействует реализации новых сельскохозяйственных проектов и оказывает финансовую поддержку агрохозяйствам по всей стране.