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Промсвязьбанк выпустил кобрендинговую карту совместно с S7 Airlines

Промсвязьбанк и S7 Airlines представили любителям путешествий кобрендинговую карту «Промсвязьбанк – S7 Priority» на базе международной платежной системы MasterCard.

Держатели новых карт автоматически становятся участниками программы S7 Priority и получают возможность накапливать бонусные мили, оплачивая картой ежедневные покупки, совершая полеты рейсами S7 Airlines, авиакомпаний - партнеров и пользуясь услугами других партнеров программы S7 Priority, например, по аренде автомобилей и бронированию отелей. За каждые 60 рублей, потраченных по карте, участник получает до 1,25 бонусных миль.

В честь запуска программы все владельцы карт получат до 2,5 бонусных миль за каждые потраченные 60 рублей в первый месяц использования карты, а также дополнительные 1000 бонусных миль за первый совершенный полет после оформления карты «Промсвязьбанк – S7 Priority». Предложение действует до конца 2016 года.

В обмен на накопленные мили клиенты смогут получить премиальный билет на рейсы S7 Airlines, а также 14 крупнейших авиакомпаний-партнёров – авиакомпании Emirates и всех участниц международного авиационного альянса oneworld, в который входят такие авиакомпании как American Airlines, British Airways, Iberia, Air Berlin и другие, или повысить класс обслуживания на собственных рейсах S7 Airlines. По данным картам дополнительно предусмотрены скидки и специальные предложения в рамках программы «Мир скидок ПСБ» и программы лояльности «Бесценные города» от MasterCard. Стоимость обслуживания по карте «Промсвязьбанк – S7 Priority» составляет всего 990 рублей в год.

«Интерес к кобрендинговым картам стабилен и карты с возможностью накопления бонусных миль всегда будут востребованы клиентами. Мы рады представить интересный кобрендинговый продукт, выпущенный совместно с одной из крупнейших российских авиакомпаний. Карта «Промсвязьбанк – S7 Priority» сочетает широкий спектр основных преимуществ для путешественников и одну из самых привлекательных комиссий за годовое обслуживание на рынке», — прокомментировал запуск карты Леонид Качалов, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

«Участники программы S7 Priority могут оформлять премиальные авиабилеты на рейсы S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров, которые выполняют полеты в более чем 1000 аэропортов в 150 странах мира. Оплачивая свои покупки новой картой «Промсвязьбанк – S7 Priority» и пользуясь услугами других партнеров программы, клиенты Промсвязьбанка смогут отправиться в путешествие практически в любую точку мира», — отмечает Наталья Николаева, директор развития Программы лояльности S7 Group.

Подробнее о карте «Промсвязьбанк – S7 Priority» и условиях ее обслуживания можно узнать на сайте банка и партнера.