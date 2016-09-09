Центр актуальной обуви MANERA присоединился к числу партнеров дисконтной программы «Комплимент» Дальневосточного банка

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Центр актуальной обуви MANERA присоединился к числу партнеров дисконтной программы «Комплимент» Дальневосточного банка9 сентября 2016
Каждый владелец пластиковой карты ПАО «Дальневосточный банк» может получить скидку до 10 % при оплате товаров в ТЦ MANERA.
Дальневосточный банк увеличивает количество партнеров дисконтной программы «Комплимент». Новый партнер дисконтной программы ТЦ MANERA — первый во Владивостоке специализированный обувной центр, предлагающий жителям города качественную и современную обувь. В торговом центре представлено более 4 000 моделей обуви различных брендов.
Оплачивайте покупки в ТЦ MANERA любой картой Дальневосточного банка и получайте скидки:
- Carlo Pazolini — 10 %
- Classical — 10 %
- Francesco Marconi — 10 %
- Mascotte — 10 %
- Paolo Conte — 10 %
- Brodway — 5 %
- Эконика — 5 %
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